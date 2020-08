Tutti in bici per scoprire i luoghi sacri di S.Emidio

ASCOLI In occasione della festa del Santo Patrono, il sestiere di Sant'Emidio organizza un'iniziativa itinerante per la città in bicicletta. Voluta fortemente dal caposestiere Marco Regnicoli e dal console David Vitelli, la manifestazione neroverde affronterà il nuovo capitolo delle passeggiate per la città, questa volta affrontando una sorta di itinerari della fede. Dopo lo straordinarie successo delle precedenti escursioni, il prossimo 5 agosto la nuova passeggiata vedrà la partecipazione di persone di ogni età ma anche di turisti e visitatori, tutti desiderosi di conoscere i luoghi in qualche modo collegati alla vita e alla figura del patrono di Ascoli Sant'Emidio. Una nuova iniziativa finalizzata a conoscere meglio i tanti luoghi della memoria emidiana. La passeggiata, la cui partecipazione è gratuita ma deve essere accompagnata dalla prenotazione, si intitola Emidiociclando e prevede l'avvio dalle ore 9 e 30, con partenza presso la sede del sestiere, per poi partire su due ruote e affrontare il Duomo e Piazza Arringo, toccare Rua di Sant' Emidio, la chiesa di San Giacomo Apostolo, il Lavatoio, Sant' Emidio Rosso, Sant' Emidio alle Grotte per ritornare alla sede del sestiere. Durante gli itinerari gli architetti Paola Antonini e Lina Pagano illustreranno la storia e gli aneddoti legati ai luoghi incontrati. A causa dell'elevato numero di partecipanti previsti tutti i siti elencati saranno visitabili solo all'esterno. Durante l'escursione è fondamentale indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

