A spasso con Laura, passeggiate gastronomiche per scoprire il Piceno attraverso cibo e natura, è il nuovo format di Laura di Pietrantonio che da oggi offre un modo ancora nuovo di vivere il cibo e natura. Per il primo appuntamento la tappa è sui Sibillini per una passeggiata con picnic dellochef Enrico Mazzaroni dell'Agriturismo Il Tiglio di Montemonaco. «L'intento - dice Di Pietrantonio - è raccontare il Piceno attraverso sapori ed emozioni di gite fuori dagli schemi. Enogastronomia e turismo sostenibile in un progetto che prevede un fitto calendario (consultabile su www.lauradipietrantonio.it o tel. 3332722246)». Ogni passeggiata ha come protagonista una bellezza del territorio, una guida turistica e un picnic preparato da uno chef con i prodotti tipici del luoghi spiegati da un esperto in una degustazione informale all'aria aperta. Oggi, partenza ore 10, la guida del Parco, Pietro Ripani, ha selezionato un percorso adatto a tutti e molto panoramico con scorci dal Conero alla Maiella. A metà strada è previstoilpicnic con LaBox (www.la-box.shop) preparata dallo chef Mazzaroni da sempre ambasciatore del territorio. La mela rosa dei Sibillini, verdure di stagione e il tartufo estivo saranno i protagonisti del picnic che prevede anche una degustazione di tartufo condotta da DomenicoTrivelli seduti sull'erba, dunque nella massima sicurezza e libertà. Il rispetto della natura è garantito anche da un picnic completamente plastic free studiato per rispettare le norme in materia di sicurezza ambientale e ovviamente anti Covid

la. ri.

