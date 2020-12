Truffa anziana spacciandosi per amica di famiglia

IL RAGGIRO

SAN BENEDETTO Ancora una truffa ai danni degli anziani. E' accaduto a San Benedetto, nel quartiere del Ponterotto nella giornata di lunedì. L'allarme è stato lanciato proprio dal comitato di quartiere che ha diramato l'informazione relativa ad una persona, una donna, che si è introdotta con un raggiro all'interno dell'abitazione dove vive un'anziana. spacciandosi per un'amica di alcuni familiari (aveva informazioni dettagliate sui componenti del nucleo familiare) è riuscita ad ingannare la donna e, muovendosi all'interno dell'abitazione, è riuscita a portare via oggetti di valore. La vicenda è stata ovviamente denunciata anche alle forze dell'ordine che stanno cercando di risalire all'identità della truffatrice. Stando alle testimonianze sia della persona truffata che di altri vicini di casa che avevano visto la donna aggirarsi nel quartiere, si tratterebbe di una giovane di nazionalità italiana stando almeno al modo di parlare privo di inflessione straniera. E' entrata in casa affermando di conoscere i familiari della donna e di dover sbrigare delle pratiche per loro conto. Durante tutti questi giri di parole ha guadagnato la fiducia della padrona di casa ed è riuscita a portar via del denaro e dei gioielli quindi, salutando, è uscita ed è riuscita, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce. Quando la donna truffata si è resa conto di quello che era davvero accaduto ormai era troppo tardi.

