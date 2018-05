Tribuna est, ditta in pressing: «Vogliamo un milione in più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL NUOVO STADIOASCOLI Era il 2 luglio 2015 quando arrivò l'attesa ordinanza del sindaco Castelli per la demolizione della vecchia tribuna est dello stadio Del Duca, con l'obiettivo di ricostruirla ex novo. Da quel momento, di fatto, è iniziata una vera e propria Odissea che ancora oggi non trova il suo epilogo con il completamento dei lavori. Un apparentemente inspiegabile ritardo per la realizzazione della nuova gradinata est che, però, potrebbe avere alla base anche una motivazione finora non emersa, rimasta sottotraccia. Una motivazione...