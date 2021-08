Tre saranno i diversi palcoscenici della Notte bianca di Monticelli di sabato . La manifestazione è stata presentata dal sindaco Fioravanti e dagli assessori Vallesi, Stallone e Silvestri, accanto agli organizzatori, l'imprenditrice Capriotti e il consigliere comunale Di Micco, sottolineando il bisogno da parte del quartiere di rinascere anche socialmente, prima ancora dell'attesa e necessaria riqualificazione urbana. La kermesse, che avrà inizio alle 20 e vedrà uno dei momenti più attesi nell'esibizione del noto gruppo pop degli anni '70 e '80 I Cugini di Campagna, prevede la partecipazione di tanti campioni emergenti del calcio e altrettanti ballerini appartenenti alle scuole di danza della città. Oltre a 30 postazioni dedicate al food e all'artigianato, l'allestimento di appuntamenti di bellezza nazionali e di vari maxi schermi per assistere a Perugia Ascoli.«Avremo i 240 ragazzi del Monticelli Calcio, i finalisti regionali di Mister Italia e 11 scuole di danza con quasi 100 ballerini » ha spiegato Ida Capriotti, ringraziando l'adesione di Estra come main sponsor della serata e annunciando un momento molto amato dai cinofili, vale a dire la sfilata a 4 zampe organizzata in via dei Platani, in presenza di rappresentanti di associazioni animaliste, che verrà condotta da Ermanno Carucci. In particolare, il defilè canino, organizzato da Animal Center, vedrà devolvere l'incasso delle adesioni a chi si occupa di salvare i gatti e i cani che vivono il dramma di Kabul. La serata, presso Largo Martiri delle Foibe, prima del live dei Cugini di Campagna e dopo le squadre del Monticelli Calcio, vedrà anche i partecipanti dei Mister Italia e le ragazze del concorso Bellissima 2021, l'esibizione tributo a Michael Jackson da parte di Sara Sestili, lo spettacolo di danza contemporanea, classica, moderna, sportiva. In Largo delle Veroniche alle ore 21 è previsto il concerto del gruppo One Band, mentre in via dei Platani il programma prevede l'esibizione di Tonino musica e magia e la giù citata sfilata dei cani .

