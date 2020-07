Tre morti sospette nella Rsa di Offida

L'INCHIESTA

OFFIDA Ci sarebbero almeno altre tre morti sospette all'Rsa di Offida. Si tratta di decessi avvenuti tra il 2017 e l'inizio del 2019 per i quali, nelle ultime ore, l'avvocato Matteo Mion, legale dei familiari dei tre anziani, ha presentato alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti chiedendo esami tossicologici e, laddove necessario, la riesumazione delle tre salme dopo che il recente arresto dell'infermiere grottammarese Lopoldo Wick, ha riacceso dei sospetti che i familiari dei tre anziani nutrivano fin dai giorni successivi alla loro scomparsa.

I sospetti

«Avevano dei dubbi - spiega il legale - perché se è vero che si trattava di persone anziane e con alcune patologie è altrettanto vero che quei decessi sono avvenuti in maniera inaspettata». Dopo l'apertura delle indagini e l'arresto dell'infermiere, accusato di aver provocato la morte di otto ospiti della struttura offidana, i familiari di quei tre anziani ora vogliono vederci chiaro e capire quali siano state le reali cause dei decessi dei loro congiunti. «Tutti loro si augurano che quanto accaduto ai loro parenti non abbia nulla a che fare con i fatti di cronaca che abbiamo letto nelle ultime settimane sui giornali - afferma l'avvocato -. La speranza è che quello che appurerà la Procura possa far mettere la loro anima in pace ma i sospetti ci sono e per questo motivo hanno deciso di rivolgersi alla giustizia». A quelle tre famiglie potrebbero aggiungersene altre: «Ci sono altre situazioni che potrebbero essere poco chiare - afferma l'avvocato - e sulle quali probabilmente sarà necessario fare luce e chiarezza». Situazioni, almeno per quanto riguarda i sospetti, non isolate dunque ed è proprio per questo che l'avvocato invita tutti i parenti degli ospiti di quella struttura che possano nutrire dei dubbi sui decessi dei propri congiunti a farsi avanti e valutare insieme la possibilità di segnalare la situazione alla giustizia. Intanto si procede per questi tre nuovi casi: «La denuncia è contro ignoti - spiega l'avvocato - e sarà la magistratura ovviamente a decidere se e contro chi procedere nel caso in cui quei sospetti possano rivelarsi fondati». Le richieste sono quelle di esaminare gli esami tossicologici sui tre anziani e, se si presenterà necessario, sarà richiesta la riesumazione delle salme per effettuare ulteriori verifiche sulle cause dei decessi.

I documenti

«Abbiamo anche chiesto il sequestro di tutta la documentazione medica relativa a quelle tre persone decedute» aggiunge l'avvocato. Al momento i decessi contestati a Leopoldo Wick, l'infermiere grottammarese di 57 anni, sono otto e per tutti quei casi la Procura parla di omicidio volontario. Wick era stato arrestato all'alba del 15 giugno ma era indagato già da oltre un anno da quando cioè i carabinieri bloccarono i funerali di uno degli ospiti dell'Rsa. Un blitz che fece esplodere il caso della struttura offidana e che accese i riflettori sul modus operandi di quell'infermiere che fu subito trasferito dalla Rsa all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Da allora, fino al giorno dell'arresto, ha ricoperto funzioni che lo hanno tenuto lontano dal contatto con i pazienti del nosocomio.

Emidio Lattanzi



