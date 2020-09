Tre aree per nuovi insediamenti: appartamenti, uffici e commercio

GLI INVESTIMENTI

ASCOLI Nuove case, uffici e servizi, negozi: sono tre al momento le aree sotto le cento torri per nuovi potenziali insediamenti e per arginare in qualche modo anche il costante spopolamento di residenti e per garantire comunque un'integrazione di attività nonostante le difficoltà del momento. Centro direzionale, Monticelli e la zona di Tozzano rappresentano formalmente, dal punto di vista urbanistico, i tre percorsi che si sono sbloccati o sono comunque in fase di sblocco per ampliare l'offerta sia abitativa che di servizio alla città e su queste tre strade aperte dal punto di vista procedurale l'Arengo, col sindaco Fioravanti e l'assessore all'Urbanistica Silvestri punta al pari dei privati intenzionati ad investire.

Il centro direzionale

«Sul fronte del Centro direzionale, nella zona dalla stazione alla sede dell'Aci spiega l'assessore Silvestri come Amministrazione comunale abbiamo concluso il percorso, spianando la strada a possibili insediamenti in ben cinque aree dove i proprietari potranno investire in appartamenti di tipo evoluto, studiati anche per il risparmio energetico e il minor impatto possibile, in uffici e realizzando spazi per piccoli negozi o strutture commerciali di medie dimensioni, tra i 1.500 e i 1.800 metri quadrati, di cui una all'ex deposito Start». Investimenti che saranno accompagnati dalla realizzazione di parcheggi privati e pubblici e da circa 3000 metri quadrati di verde. «Si è già avviato il percorso per l'ex deposito dei pullman appena acquistato, aggiunge Silvestri dove ora è in fase di avvio l'iter per l'insediamento di una struttura commerciale oltre ad uffici e parcheggio. Per le altre aree, invece, dove la palla è nelle mani dei proprietari che vorranno investire». Il Piano dovrebbe portare nuovi insediamenti complessivi per circa 60.000 metri cubi. «Va avanti anche il discorso aggiunge l'assessore all'Urbanistica - per i nuovi possibili insediamenti previsti nel quartiere di Monticelli, nell'area di fronte all'ospedale Mazzoni, con le procedure per l'approvazione del Piano particolareggiato esecutivo nella zona denominata 17C. Si prevede un nuovo insediamento commerciale oltre a parcheggi e verde». E' previsto anche un nuovo sovrappasso per l'attraversamento dell'asse centrale che permetterà di collegare la struttura ospedaliera e le due zone nord e sud del quartiere in sicurezza. «Stiamo lavorando aggiunge Silvestri con Erap e Unicam anche allo sblocco dei lavori per realizzare i 27 nuovi alloggi popolari sempre a Monticelli».

Case a Tozzano

«Già sbloccata, infine, - conclude l'assessore - l'edificazione di nuovi appartamenti nella zona di Tozzano che consentirà di ampliare l'attuale offerta abitativa». Il Piano prevede l'insediamento nella zona di 125 nuovi abitanti. Oltre alle nuove case - per un totale di 15.000 metri cubi divisi in due lottizzazioni- ci saranno anche spazi verdi, orti e parcheggi. Il tutto su una superficie complessiva di 75.000 metri quadrati su cui si realizzeranno abitazioni.

Luca Marcolini

