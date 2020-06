Travertino brillante È caccia al gel giusto

LOTTA AL DEGRADO

ASCOLI L'associazione Angeli del bello alza il tiro ed avvia una collaborazione con la facoltà di architettura e design dell'Università di Camerino per individuare una sostanza detergente che sia in grado di pulire completamente le superfici in travertino, riportandole all'antico splendore. «Abbiamo avuto un incontro con il preside della facoltà Losco - rivela il presidente degli Angeli del Bello, Luciano Vizioli - perché i laureandi oppure i neo laureati conducano degli studi su detergenti speciali che lavino la pietra a fondo senza lasciare aloni che la rendano opaca. È una lotta contro le tag, un fenomeno culturalmente molto presente in città ma che spero si attenuerà con il tempo e che possa essere definitivamente sconfitto. Inoltre, come associazione, abbiamo l'intenzione di testare tutti i detergenti attualmente in commercio per capire quali sono i più efficaci ed i meno invasivi per il nostro travertino. Alcuni gel decompongono l'inchiostro delle scritte che poi viene lavato via con l'idropulitrice che però lascia un alone. In altre circostanze, la pietra rimane umida ed essendo porosa, al suo interno può annidarsi la muffa».

Il direttivo

Intanto, l'associazione Angeli del bello torna a riunirsi venerdì per stilare un programma di interventi allo scopo di ripulire altri aree del centro storico, prese di mira dagli imbrattatori. «Se il tempo si assiste - ha spiegato Vizioli - vorremmo tornare ad effettuare un intervento alla settimana, come accadeva prima che iniziasse il lockdown per la pandemia».

La sfida

Gli Angeli del Bello, insieme alla delegazione ascolana del Fai, evidenziano il comportamento incivile di chi ha imbrattato di nuovo la parte del chiostro di San Francesco appena ripulita dalla ditta Panichi Srl e di chi bivacca in rua del Cassero. «A pochi giorni dal termine delle operazioni di ripulitura disposte dall'amministrazione comunale, attuate grazie alla generosa professionalità dell'impresa Panichi srl e all'opera dei volontari degli Angeli del Bello - si legge nella nota - i luoghi su cui sono stati effettuati i complessi interventi sono stati di nuovo deturpati: nel chiostro di San Francesco sono ricomparse scritte sui gradini del portale e rua del Cassero è ridiventata discarica a cielo aperto di bottiglie, bicchieri e lattine. È vero che la preservazione e la valorizzazione delle ricchezze artistiche, storiche e monumentali della città richiedono un cambiamento comportamentale e culturale da parte di tutta la collettività e che questo richiede tempi lunghi, però è diventato imprescindibile interrompere l'incivile pratica dell'imbrattamento».

La denuncia

«Poiché il luogo dove è comparsa l'ennesima firma è sorvegliato da ben tre telecamere - prosegue la nota - abbiamo provveduto ad allertare la polizia municipale la quale visionerà i filmati per individuare i responsabili degli atti vandalici, ma è evidente che è necessario un deciso e costante controllo del territorio se si vogliono prevenire gli atti vandalici piuttosto che perseguirli. Confidiamo nel fatto che negli autori di queste bravate maturi il senso civico unito alla consapevolezza che il decoro e la cura della loro città contribuiscono ad incrementare le attività turistiche e a far crescere l'economia locale che, sviluppandosi, creerà occasioni di lavoro, magari anche per loro. Anche la delegazione Fai di Ascoli, plaudendo all'intervento della amministrazione, dell'impresa Panichi srl e dei volontari Angeli del Bello, auspica uno sforzo maggiore nel porre in atto un maggior controllo, certa che un solo caso di individuazione degli eventuali responsabili costituirebbe già di per sé motivo esemplare di inibizione verso un comportamento così irresponsabilmente immaturo».

Pierfrancesco Simoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA