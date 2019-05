Travanti svela: «Ho riconosciuto il mio aggressore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA DENUNCIAASCOLI È stato colpito ad un ginocchio con un calcio e poi è riuscito a ripararsi e a schivare alcuni pugni. Un deplorevole episodio di violenza in cui mercoledì sera è rimasto coinvolto l'ex assessore Claudio Travanti, candidato in consiglio comunale con la sua lista Movimento ascolano a sostegno di Piero Celani, avvelena il clima degli ultimi giorni di campagna elettorale. Travanti dice di aver riconosciuto il suo aggressore tanto che ieri si è recato dai carabinieri per denunciare il fatto . Alla denuncia ha allegato anche...