«Trasporto degli infermi e consegna dei farmaci»

ASCOLI Nella lotta al Coronavirus ci sono anche i piccoli gesti di vita quotidiana dei volontari della Croce Rossa di Ascoli, come la consegna della spesa e dei farmaci. Oltre al servizio di trasporto in emergenza e supporto sanitario all'Asur. In questo delicato momento le attività della Croce Rossa non si fermano, ma si intensificano adattandosi alle nuove esigenze per offrire supporto e assistenza alle persone più vulnerabili. Diversi i servizi per le persone anziane o immunodepresse come: spesa a domicilio, trasporto infermi e consegna farmaci e beni di prima necessità. Questo grazie all'attività senza sosta di molti volontari che in questo particolare momento non dimenticano chi è solo o in difficoltà. «La Croce Rossa sta mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile il servizio denominato Il Tempo della Gentilezza dichiara il Cristiana Biancucci presidente della Croce Rossa di Ascoli Ripensando a tutte le attività per essere vicini alle persone fragili e garantendo sempre la sicurezza dei volontari. In questo momento continuiamo ad assistere la popolazione ». La Croce Rossa di Ascoli ha istituito lo scorso 14 marzo la Task Force Covid -19 con il compito di andare in supporto alla parte di popolazione più a rischio di contagio o a chi è in quarantena domiciliare con la consegna di farmaci e generi alimentari».

