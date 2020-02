Trasporti, nuova frenata

LA VIABILITÀ

ASCOLI Trasporti, non si arresta la crisi che sta colpendo il settore nel Piceno. Negli ultimi tre anni si registra una diminuzione che va oltre il 5 per cento. A novembre scorso, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Cna, si contano 533 imprese attive, contro le 562 del 2016. A pagare più di tutti una crisi del settore, che non vuole finire, sono i padroncini ovvero le imprese individuali. Secondo la confederazione i problemi che frenano il settore, oltre allo storico gap infrastrutturale che caratterizza il territorio, è la rete stradale e autostradale nazionale. Il continuo aumento dei costi di gestione, i ritardi nei tempi di pagamento e l'estrema debolezza del potere contrattuale dei padroncini nei confronti della committenza.

Il calo

«Sul movimento imprese autotrasporto notiamo un calo abbastanza costante per numero di iscrizioni e cessazioni - afferma Francesco Balloni direttore della Cna Picena -. Si stanno modificando le società perché i padroncini fanno sempre più difficoltà ad andare avanti e per questo cambiano la compagine sociale. Questo è dato dal traffico internazionale e nazionale, ancora poco come mercato estero, mentre hanno quasi tutti delle tratte locali. Si tratta di un mercato abbastanza contratto e spesso a ribasso, dove il committente ancora la può fare da padrone».

La guerra dei prezzi

Esiste una guerra dei prezzi, con i costi dei carburanti e assicurazione che continuano a crescere. Il settore rappresenta una black list per gli istituti di credito. Oltre a questo bisogna aggiungere i tempi dell'A14». Gli autotrasportatori, infatti, devono affrontare anche il caos sull'A14 e sulla statale 16 a causa dei viadotti a rischio, con maxi ingorghi, strade intasate e file per decine di chilometri. «Una situazione insostenibile - fanno sapere dalla Cna -. Senza un risoluto e celere intervento del Governo ci mobiliteremo organizzando una protesta tra le Marche e l'Abruzzo, riservandoci di individuare modalità, tempi e luoghi della contestazione. Le priorità per una inversione di rotta e per rilanciare l'autotrasporto? Garantire una effettiva continuità territoriale a tutte le imprese disagiate a causa della critica collocazione logistica; ridurre l'incidenza delle imposte sul gasolio; impiegare finanziamenti europei per programmare quanto prima un piano straordinario di intervento sulla viabilità; introdurre misure che, consentano tempi certi di pagamento; favorire l'aggregazione tra imprese».

Il vertice

La Cna auspica l'attivazione di un Tavolo ministeriale per la crisi della viabilità litoranea Marche Sud ed Abruzzo al fine di presidiare politicamente e tecnicamente i passaggi più delicati che restano da compiere ed imprimere con la necessaria anzi indifferibile urgenza sul procedere. «Un'iniziativa ministeriale volta a creare le condizioni conclude Balloni - stante l'esistenza di convenzioni di servizio, per il rimborso dei pedaggi autostradali alle imprese del settore trasporti che non si limitino alla parziale finestra di opportunità che il gestore autostradale ha di recente offerto alla cittadinanza».

Luigina Pezzoli

