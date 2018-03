Torri Merli, i lavori anche di notte ma la strada resta aperta alle auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀASCOLI Tanto rumore per nulla: dopo due ordinanze e il timore relativo ad un blocco del traffico che sarebbe stato sicuramente traumatico, in questa fase di cantieri e modifiche alla viabilità, via delle Torri resterà aperta alle auto. E i lavori di rinforzo e messa in sicurezza delle torri Merli saranno eseguiti senza interdire la circolazione delle auto e senza proteggere ulteriormente il passaggio pedonale. Alla fine, l'impresa incaricata ha trovato una soluzione tecnica che eviterà di bloccare il passaggio delle auto in...