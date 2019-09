Torre degli Ercolani, è allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO ASCOLI Affidamento d'urgenza, da parte dell'Arengo, per la messa in sicurezza della torre degli Ercolani, in via dei Soderini, per evitare ulteriori rischi visto l'aggravamento della situazione per la pubblica incolumità. L'Amministrazione comunale, usufruendo delle procedure accelerate per la ravvisata necessità di provvedere alla sicurezza e tutelare l'incolumità dei cittadini nel caso di vie e spazi pubblici interessati da possibili crolli, ha deciso di sbloccare l'intervento di messa in sicurezza della storica torre che si...