Torna Piedibus Tutti a scuola camminando

L'INIZIATIVAASCOLI Anche per quest'anno prosegue all'ISC Ascoli Centro-D'Azeglio il progetto Piedibus, che coinvolge i bambini del plesso della Scuola Primaria Malaspina; da giovedì 11 ottobre, come ormai da otto anni, vedremo per le vie del quartiere di Campo Parignano bambini che si recano a scuola, muniti di pettorina, accompagnati da genitori e volontari. Il Piedibus è un autobus che va a piedi e come tale ha una stazione di partenza (piazzale dell'ex Caserma Vellei), varie fermate lungo il percorso (via Montegrappa, viale Vellei), una...