TORANO Strade come fiumi. Quella che si è abbattuta ieri nell'entroterra vibratiano è stata una vera bomba d'acqua che ha allagato cantine, garage, provocato frane, smottamenti, fango, buttato rami degli alberi, generato torrenti in mezzo a centri abitati e interrotto le linee elettriche con conseguente black out. Una frana ha bloccato la provinciale 1/F a di Torano Nuovo, una strada che presenta normalmente un'ampia deformazione rendendo pericolosa la circolazione dei mezzi su ambo i sensi di marcia. Un altro smottamento si è verificato sulla provinciale 14 fra Sant'Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto. Stessa situazione a Corropoli dove il fango e i detriti si sono riversati sulla statale 259. Il fiume Salinello è tornato a far paura: il corso d'acqua sta invadendo i campi coltivati e minacciando la viabilità sulla provinciale 8. Ma la storia si ripete: anche nel 2011 e nel 2014 cadde una quantità di acqua pari alle precipitazioni medie di un anno. Gli allagamenti sono un fenomeno ricorrente per la Val Vibrata. Quel che è certo è il problema che non è ancora stato affrontato alla radice, causando ogni volta polemiche politiche e rimpalli di responsabilità. Secondo la provincia di Teramo (che ha effettuato il sopralluogo) «molte di queste situazioni dipendono dai fondi agricoli che non sono curati o gestiti senza rispetto delle norme». «I danni sono enormi non solo per i costi di ripristino degli assetti stradali ma soprattutto perché non si sta facendo nulla per limitare questo fenomeno - dichiara il presidente della provincia Diego Di Bonaventura - Faremo valere il regolamento di polizia rurale approvato dall'ente qualche anno fa, inviato a tutti i Comuni ma al quale non è stato dato seguito. Queste aree vanno sorvegliate e laddove non vi è il rispetto delle norme i proprietari vanno sanzionati. Bisogna aprire un tavolo con i Comuni e le associazioni di categoria per far comprendere bene l'enormità del danno all'ambiente, i rischi per le persone e i costi sulla comunità di una gestione tanto dissennata dei fondi agricoli. Come va risolta una volta per tutte la questione della manutenzione dei fossi, altro gravissimo problema. Alle province hanno tolto il servizio, i Comuni, direi giustamente, non vogliono prenderli in carico senza personale e risorse. La Regione che ha creato questo pasticcio deve prendere una decisione».

Virginia Ciminà

