Tombola S.Emidio Infranto il muro dei 3mila biglietti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATRONOASCOLI Infranto il muro dei tremila biglietti venduti alla tombola di Sant'Emidio per un incasso di 15.40 euro, come non avveniva da anni. L'anno scorso le cartelle vendute sono state 2888. A fornire con orgoglio il dato è Franco Bruni presidente del comitato dei festeggiamenti di Sant'Emidio che non ha problemi ad intervenire nel dibattito sui ritardi nello svolgimento della lotteria che si sono ripercossi sul tradizionale spettacolo pirotecnico. «La tombola di Sant'Emidio - spiega - è una delle poche che ancora si svolgono ion...