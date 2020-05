Termoscanner e guanti Si muovono le bandiere

LA QUINTANA

ASCOLI La Quintana di luglio rinviata al 4 ottobre, annullate le gare cittadine di musici e sbandieratori e le competizioni nazionali di Tenzone aurea, argentea, bronzea e Giochi giovanili. Eppure il direttivo della Fisb ha definito le linee guida per lo svolgimento all'aperto delle attività di allenamento per musici e sbandieratori. Un protocollo che, seppur molto rigido, consentirà agli atleti dei sei sestieri di tornare ad allenarsi, anche se al momento non si prevedono impegni a breve termine. «L'unica forma di attività federale consentita in base alle disposizioni ministeriali è quella individuale, sotto forma di allenamento singolo in aree pubbliche o private con modalità che non favoriscano la promiscuità con altri atleti, attrezzi e strumenti utilizzati per il suo svolgimento» la nota diramata dalla Fisb. Ok agli allenamenti dunque, ma in maniera totalmente differente a quella alla quale tutti gli atleti sono abituati. In particolare, gli sbandieratori, che saranno privati della possibilità di compiere volteggi e scambi di bandiera con i quali sono soliti impressionare spettatori e giuria durante le loro gare.

Senza fiati

Sbandieratori e tamburini potranno allenarsi, mentre alle chiarine questo non sarà ancora permesso: «Gli attuali decreti non forniscono le linee guida per organizzare allenamenti con un livello di rischio accettabile per le chiarine. Pertanto, in attesa che vengano emanate linee guide che consentano un utilizzo in sicurezza degli strumenti a fiato, è vietato l'utilizzo degli stessi». Semaforo rosso dunque per le chiarine, mentre potranno tornare ad allenarsi sbandieratori e tamburini. Sarà però necessario misurare la temperatura corporea prima dell'allenamento e mostrare un'autocertificazione di stato di Covid-negativo. Assolutamente vietato poi lo scambio di attrezzature: a ogni atleta saranno affidate in dotazione bandiere o tamburo (quest'ultimo con cintura e bacchette personali), che dovranno essere riportati a casa e dei quali gli stessi atleti saranno responsabili per pulizia e sanificazione.

Le distanze

Attenzione alle distanze: almeno due metri tra ogni tamburino, sei tra gli sbandieratori, considerando che ciascun atleta - nell'estensione massima delle due braccia con due bandiere - dovrà avere una circonferenza libera di azione di circa tre metri di raggio. Obbligatorio per tutti l'utilizzo di mascherine e guanti monouso, con gli allenamenti di sbandieratori e tamburini organizzati in giorni diversi o lo stesso giorno ma in turni differenti per evitare il rischio di assembramenti. Un protocollo rigido, ma che dà un segnale di speranza.

Matteo De Angelis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

