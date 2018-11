Tenta il colpo in farmacia Preso il rapinatore tifoso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLITZASCOLI Per tutta la mattinata di ieri polizia e carabinieri hanno dato la caccia al bandito che armato di coltello da cucina ha tentato di rapinare la farmacia Simonelli in piazza Roma. Il malvivente di 21 anni di Colli del Tronto è stato infine arrestato. Secondo gli investigatori era ancora vestito come quando ha cercato di dare l'assalto alla cassa della farmacia. Il fatto Erano circa le 10 quando il giovane è entrato in farmacia dopo essersi coperto il volto con una sciarpa bianconera e nascondendo il capo con il cappuccio della...