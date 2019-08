Tavolette rosse di rabbia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUINTANA ASCOLI Polemiche e spiegazioni, festeggiamenti e delusioni: un turbinio di emozioni contrastanti fa da cornice al day after. Una Giostra vinta con merito dal giovane Lorenzo Melosso di Porta Romana, ma che lascia grande amarezza tra i principali avversari. A partire da Massimo Gubbini e Porta Tufilla, con alcuni sestieranti infuriati per la penalità di 30 punti comminata al termine della seconda tornata, ma relativa alla prima: «Non si è trattato di una penalità di campo del cavaliere, ma di una sanzione prevista per mancato...