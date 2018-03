Tassa, catenaccio della Saba Il primo round in tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOSTAASCOLI Sul futuro scenario dei parcheggi ascolani avrà ancora una volta una voce in capitolo, seppure indirettamente, il Tar. Così come avvenuto nel 2006. E' proprio al cospetto del Tribunale amministrativo regionale, infatti, che mercoledì scorso sono comparsi i rappresentanti della Saba e i legali dell'Arengo per la questione dell'ormai famoso canone concessorio-ricognitorio (ribattezzato nel caso specifico anche tassa sui parcheggi) a seguito del ricorso presentato dalla società che gestisce la sosta in città per richiedere...