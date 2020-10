Tante firme per salvare il Sentiero della Memoria

LA CERIMONIA

ASCOLI Come ogni anno la sezione locale di Italia Nostra propone l'escursione sui luoghi dove il 3 ottobre 1943 si sono svolti gli avvenimenti tragici che hanno determinato la morte violenta di tre giovani eroi ascolani. Questa volta non sarà presente William Scalabroni che era presente in quel tragico giorno per illustrare le modalità dello svolgimento degli avvenimenti, come ha fatto nelle precedenti escursioni proposte da Italia Nostra. «Potremo - spiegano gli organizzatori - anche per commemorare la sua generosa persona, ripetere il percorso che, partendo dal monte del Giammatura, raggiungere la Caciara, distrutta dai nazisti e ricostruita dalla Sezione Anpi di Ascoli per incamminarci, poi, sul magico sentiero che in un contesto paesaggistico di struggente bellezza, consentirà di raggiunge la zona delle cosiddette Ripe Rosse dove tre semplici Croci di ferro ricordano il sacrificio dei tre eroi che si sacrificarono per consentire agli altri giovani di allontanarsi per non essere sopraffati dalla pattuglia di tedeschi che stavano sopraggiungendo. Questa volta la commemorazione e l'escursione assumono una particolare importanza. Infatti sarà l'occasione per iniziare una raccolta di firme per una petizione popolare indirizzata al sindaco di Ascoli e alla Soprintendenza per i Beni Culturali e per il Paesaggio per sollecitare la tutela di questo sentiero avviando finalmente la pratica per il riconoscimento di questi luoghi come beni culturali sia per il loro valore storico sia per il pregio paesaggistico ed ambientale. La partecipazione all'escursione, da effettuare in piena autonomia e con mezzi propri nel rispetto rigoroso delle norme covid, è aperta a tutti. La partenza è prevista alla ore 9 da Viale Hennedy . Per chi lo desidera è possibile raggiungere direttamente l'inizio del percorso ai piedi del Monte Giammatura , da cui l'escursione inizierà alle ore 10.

