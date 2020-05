Tampone per i religiosi e comunioni a domicilio

LE CELEBRAZIONI

ASCOLI Ieri mattina, in videoconferenza, incontro tra il vescovo di Ascoli, monsignor Giovanni D'Ercole, il cancelliere vescovile monsignor Lino Arcangeli, i vicari foranei delle vicarie della Diocesi, Mario Del Gatto e Stefano Ojetti.

Obiettivo dell'appuntamento illustrare le norme da rispettare per evitare il contagio da coronavirus. Lunedì, infatti, si riprenderà a celebrare la messa di domenica e nei giorni feriali con i fedeli. Ad aprire i lavori è stato don Giampiero Cinelli, il quale, dopo aver presentato le persone collegate, si è soffermato sul perché dell'incontro considerato che lunedì ci sarà la ripresa delle celebrazioni eucaristiche con la partecipazione di popolo. Del Gatto, che è anche avvocato, ha illustrato quindi le disposizioni pratiche, tecniche e giuridiche previste dal protocollo sottoscritto dalla Conferenza Episcopale Italiana e il Governo. Nella lunga esposizione, ha evidenziato che «i parroci hanno già stabilito la capienza massima della chiesa, in base alle norme sul distanziamento sociale, e l'ingresso nell'edificio per la celebrazione delle messe sarà regolato da collaboratori che vigileranno, muniti di guanti, mascherina e visiera facciale sul numero di fedeli presenti e sulla distanza tra le persone. Agli ingressi saranno inoltre posti dispenser di gel igienizzanti. Per quanto concerne la distribuzione della comunione, questa avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario per l'Eucaristia avranno indossato guanti monouso e mascherina, avendo l'accortezza di coprirsi naso e bocca e, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza, offriranno l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli».

Uno dei punti innovativi della nota firmata dal vescovo D'Ercole, riguarda proprio la comunione. «Laddove è possibile e prudente, il parroco può affidare con saggezza pastorale, d'accordo con il vescovo, ad alcuni fedeli il delicato compito di recare l'Eucaristia ai membri della famiglia che vorrebbero ricevere la santa comunione, ma non possono prendere parte all'assemblea liturgica, in ossequio alle norme di sicurezza indicate dal protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. Ojetti, invece, consulente medico sanitario, dopo aver suggerito alcuni pratici consigli ed evidenziato la differenza tra la messa cui si partecipa di persona e quella trasmessa in televisione, ha rimarcato che: «Non bisogna dimenticare che partecipare non è solo un precetto da assolvere per sentirsi la coscienza a posto».

«Anzi, è prima di tutto un dono che il Signore ci fa - ha detto il medico -: il dono di se stesso, dell'incontro con lui, la comunione con il suo corpo e il suo sangue». Molti gli argomenti toccati fra i quali la notizia che: «per offrire un'ulteriore garanzia, il vescovo, sacerdoti, diaconi e religiosi della diocesi, si sottoporranno oggi al tampone».

