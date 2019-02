Tagli temporanei per il via ai lavori a Sant'Agostino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI E' chiaro che se da una parte i residenti lamentano la riduzione, seppure temporanea, dei posti gialli in centro, dall'altra sono comunque soddisfatti per l'intervento a San Pietro in Castello che, alla fine, porterà ad un incremento netto di 30 posti in più rispetto alla situazione degli ultimi mesi (passando da 50 a 80 posti nell'area ex Comando dei vigili urbani). Ma a fronte di evidenti difficoltà nel reperire soluzioni-tampone, in termini di posti per gli abitanti del centro da qui a fine giugno, potrebbe...