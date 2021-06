Suv contro un'utilitaria, schianto al solito incrocio

L'INCIDENTE

ALBA ADRIATICA Mancavano pochi minuti al coprifuoco quando un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona. E fortunatamente, quello che poteva finire in tragedia si è rivelato uno spettacolare scontro tra due auto. Teatro dell'ennesimo incidente sulle strade albensi, l'incrocio tra le vie Battisti e Bixio. Anche stavolta alla base del violento impatto c'è stato il mancato rispetto di una precedenza. Due le auto che sono venute a contatto, una Bmw X5 alla cui guida c'era una ragazza del posto e una Fiat Punto. Per gli occupanti dei mezzi soltanto un grande spavento e nessuna conseguenza seria. Sotto accusa è finito l'incrocio poco segnalato. «In questo incrocio potenzialmente hanno affermato i residenti scesi in strada potrebbe esserci un incidente al giorno soprattutto nelle ore serali. Il lampeggiante è sempre spento e per chi proviene dal mare, dopo aver avuto sempre la precedenza nelle precedenti intersezioni, rimane sorpreso dallo stop. Ma questo ovviamente non sarebbe nemmeno un problema se solo lo stop venisse segnalato». Tra le vie Battisti e Bixio in passato si sono verificati diversi incidenti stradali e fortunatamente non ci sono mai state conseguenze serie. «Ma non bisogna continuare a scherzare con il fuoco è il commento dei residenti quell'incrocio va messo in sicurezza». Nel pomeriggio, qualche ora prima, un altro scontro che ha visto coinvolte tre auto, si era verificato all'incrocio tra via Duca D'Aosta e via Trento. Anche in questo caso nessun ferito, soltanto un grande spavento per gli occupanti dei mezzi. Per migliorare la sicurezza stradale l'amministrazione nel dicembre scorso ha aggiornato il piano urbano del traffico e la mappatura dei nuovi percorsi ciclabili e pedonali. In una determina dirigenziale ha definito l'affidamento di un doppio incarico in termini di mobilità urbana e mobilità dolce: stesura del piano urbano della mobilità ciclistica (il classico Biciplan) e aggiornamento del piano urbano del traffico, redatto nel lontano 2013 ma mai adottato.

Davide Crisci

