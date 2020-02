Super acquedotto, i 3 tracciati Gallerie, trincee e ponti idrici

L'IMPIANTO

ASCOLI Anche il Piceno ha la sua grande opera. Si tratta del Nap, acronimo di Nuovo acquedotto del Pescara, che verrà illustrata nel dettaglio domani mattina nel corso di un incontro organizzato presso la propria sala delle assemblee dalla Ciip in collaborazione con Confindustria Centro Adriatico e la Camera di commercio delle Marche. Un appuntamento che servirà anche per spiegare i vari step che si susseguiranno per la realizzazione della prima condotta antisismica e le modalità con cui verrà eseguita la gara europea per la progettazione esecutiva e la costruzione del primo stralcio del dell'importante infrastruttura che ha già ottenuto il finanziamento di 27 milioni di euro dal parte del ministero delle infrastrutture.

L'acquedotto del Pescara alimenta la rete idrica di Ascoli e di tutta la Vallata del Tronto. Inoltre, opera in connessione con l'acquedotto dei Sibillini. Le sorgenti principali sono ubicate a Capodacqua e a Pescara del Tronto e le opere di captazione alimentano l'attuale linea acquedottistica che è stata realizzata negli anni '50, attraverso un susseguirsi di gallerie, ponti e scavi in trincea. «Gli eventi sismici del 2016 e 2017 - spiega il presidente della Ciip, Pino Alati - hanno fortemente aggravato la vulnerabilità della struttura acquedottistica montana. Solamente i tempestivi interventi effettuati dalla Ciip hanno consentito di effettuare le riparazioni ai danni subiti dalle condotte garantendo la continuità dell'erogazione idrica. Con il nuovo tracciato si è cercato quindi di eliminare le condizioni critiche esistenti».

Tre erano le varianti del tracciato che erano state ipotizzate in fase progettuale del primo tratto tra Capodacqua e lo snodo di Borgo, tenuto conto che due erano gli ostacoli da superare: il superamento della frazione di Pescara del Tronto e i due attraversamenti del fiume Tronto. Assodato che la nuova infrastruttura, a differenza di quella esistente, non avrebbe potuto attraversare la frazione di Pescara a causa della vulnerabilità sismica del territorio, le ipotesi prevedevano il passaggio dell'acquedotto o subito dopo aver superato l'incasato, o poco prima oppure, passare con il nuovo tracciato molto distante dalla frazione e tagliare fino a Grisciano, in territorio del Lazio. Questra terza ipotesi è quella che in sede di conferenza dei servizi è stata ritenuta la più valida in quanto è al riparo da eventuali intralci che potrebbero sorgere con la prevista delocalizzazione di Pescara e con altre opere infrastrutturali che saranno realizzate da confinante comune di Accumoli. Il tracciato di questa terza ipotesi prevede, dunque, la partenza dalla sorgente di Capodacqua e si snoderà per circa 3,2 chilometri in trincea sino a giungere nei pressi dell'abitato di Grisciano. Da qui, inizierà il tratto in galleria, per una lunghezza di circa 4,4 chilometri, sino ad arrivare all'altezza dell'abitato di Borgo d'Arquata. In questo tratto, è prevista nei pressi della frazione di Vezzano, l'adduzione nella condotta principale delle condutture provenienti dalla sorgente Pescara.

Nei pressi di Borgo è previsto un attraversamento del Tronto mediante un ponte idrico, dopo un tratto in trincea di circa 800 metri e un ulteriore tratto in galleria della lunghezza di circa 200 metri. Il tracciato sarà lungo complessivamente circa 8,7 chilometri e genererà investimenti per oltre 35 milioni di euro. «Siamo fiduciosi che questi bandi creino opportunità dirette per le imprese del territorio - ha dichiarato il presidente dell'Ance, Massimo Ubaldi - e auspichiamo che anche in questa delicata fase si delinei la prima vera opportunità di lavoro della ricostruzione dove le nostre professionalità possano essere messe in condizione di esprimersi».

