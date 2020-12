Sul nome di Troli la sinistra si spacca Piunti invece vola verso la riconferma

LE STRATEGIE

SAN BENEDETTO Il centrosinistra rischia di implodere prima di partire. Una parte della coalizione strizza l'occhio all'ex assessore regionale Gino Troli mentre la riunione convocata dal Pd per questo pomeriggio annovera già defezioni. Nel centrodestra si fa pressing sull'assessore Andrea Traini che potrebbe dimettersi già alla vigilia del prossimo consiglio comunale mentre Piunti è in cerca di alleanze.

Il quadro

Una parte del centrosinistra sta guardando alla nascita di una coalizione che possa essere trainata da un uomo di sinistra e con una forte esperienza politica alle spalle come Gino Troli. Un nome che potrebbe scendere in campo ma a condizione di una unità di intenti e di programmi. Questo significherebbe che personalità come Domenico Pellei e Paolo Canducci dovrebbero essere disposti a compiere un passo indietro. Troli, 67 anni, professore di lettere, collaboratore dell'Università di Economia di Ancona inizia negli anni '80 la sua esperienza politica in consiglio comunale, dove è stato assessore alla cultura e nel 1990 viene eletto consigliere regionale e dal 1995 al 2000 entra nella giunta regionale con l'incarico di assessore alla cultura, attualmente è presidente dell'Amat. E' lui che potrebbe mettere d'accordo il centrosinistra sambenedettese? Non sarà un'operazione semplice e proprio questo pomeriggio alle 15 si terrà un incontro telematico dove il Pd intende dare le carte e il segretario Claudio Benigni ha invitato al suo cospetto i centristi di Centro Civico Popolare, il Psi, Articolo uno, Libera San Benedetto, RinasciMarche, Rifondazione e Daniele Primavera. Sono rimasti fuori dagli inviti i rappresentanti de La Sinistra come Giorgio Mancini e Luca Spadoni. «Come Psi afferma il segretario Umberto Pasquali Invitiamo il Pd, a promuovere un incontro con tutte le segretarie dei partiti di Sinistra con l'obiettivo di una coalizione con le carte in regola per tornare a governare la città». E la riunione di oggi verrebbe da chiedersi? Pasquali sarà tra coloro che non risponderanno all'appello proprio per aver tenuto fuori quella Sinistra che cinque anni fa riuscì anche a presentare una lista e un candidato sindaco, ma soprattutto no a un incontro con il gruppo di Libera che sembrerebbe tutt'altro che di centrosinistra.

Le fibrillazioni

Intanto non mancano fibrillazioni all'interno di Italia Viva che mercoledì sera ha avuto una riunione provinciale, dove in tanti, a partire dall'ex consigliere regionale Fabio Urbinati, non condividono affatto l'approdo del partito nel gruppo di Libera San Benedetto costituito da gran parte di esponenti del centrodestra. Quindi Urbinati per questa tornata elettorale si chiama fuori, a seguirlo sarebbero anche l'ex assessore Margherita Sorge e gli ex consiglieri Pierfrancesco Morganti e Gianluca Pasqualini che potrebbero trovare un altro posizionamento.

La videoconferenza

Nei giorni scorsi si è tenuta una videoconferenza tra il gruppo consiliare di FI e il commissario Francesco Battistoni da cui sarebbe emersa la volontà unanime di andare verso la riconferma di Piunti. Lo stesso sindaco prima di Natale dovrebbe incontrarsi con il commissario regionale della Lega Riccardo Marchetti. Sempre nel centrodestra si continua a lavorare sulla candidatura di Andrea Traini che nel caso sciogliesse ogni riserva sulla sua candidatura potrebbe dimettersi prima del consiglio comunale del 19 dicembre.

Alessandra Clementi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA