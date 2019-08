Stroncato da un infarto a 54 anni in spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TRAGEDIATORTORETO Tragedia in spiaggia. Un 54enne è morto a seguito di un malore sotto gli occhi attoniti dei bagnanti. Il bagnante ha accusato un malore, improvviso e letale, ed è spirato in poco tempo. Il dramma si è verificato attorno all'ora di pranzo, in prossimità dello chalet Antares. La vittima è Diego Barbieri, imprenditore di Campli. Si è sentito male e si è accasciato sulla sabbia. Inutili i soccorsi, peraltro tempestivi, il cuore dell'uomo ha cessato di battere poco dopo l'attacco che si è rivelato fatale. Una morte che...