Street Food Festival

nella piazza di Monticelli

Ascoli è pronta a ripartire con gli eventi dopo il termine dell' emergenza legata al Covid 19. Tra qualche giorno il programma sarà inaugurato in piazza Martiri delle Foibe a Monticelli con la seconda edizione dello Street Food Festival organizzata dall'associazione Gente di Strada in collaborazione con il Comune. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio la piazza del quartiere ospiterà una decina di truck food e piatti provenienti dall'Italia e dall'estero. Ogni giorno, dalle 18 alle 24, sarà possibile trascorrere appuntamenti all'insegna del gusto e della varietà, tutti caratterizzati da prelibatezze serali affiancate dalla presenza di musica live e dee jay set. Nelle ultime ore l'Arengo ha ufficializzato altre iniziative all'aperto nell'ambito della stagione estiva. La sera del 27 luglio Sebastiano Somma al teatro Romano inaugura la stagione del Tau con Il vecchio e il mare di Hemingway, mentre la sera del 10 agosto in piazza del Popolo è stata confermata la kermesse Cinesophia. Dopo ferragosto e per dieci serate, è previsto invece il ritorno al chiostro di Sant'Agostino de Il Cinema sotto le Stelle, con proiezioni dedicate ai titoli campioni d'incasso e la possibilità di presentare l'ultimo film del cineasta ascolano Cappelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA