Strade interne più sicure L'Anas stanzia 65 milioni

LA RICOSTRUZIONE

ASCOLI Pioggia di risorse per interventi straordinari di sistemazione delle strade nell'area del cratere sismico ed in aiuto delle attività economiche di prossimità operanti nei piccoli Comuni. Riguardo le prime misure, il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 230 milioni per lavori da effettuare, da parte dell'Anas come soggetto attuatore, nelle strade, principalmente provinciali e comunali, di tutto il perimetro del territorio colpito dal sisma 2016. Nelle Marche saranno investiti 135 milioni per 254 interventi.

La ripartizione

La fetta più consistente va alla provincia di Ascoli dove i lavori programmati sono 136 per 65 milioni, con un interessamento di 24 Comuni. Giovedì, l'assessore regionale al bilancio e alla ricostruzione post sisma Guido Castelli ha incontrato l'ingegner Fulvio Soccodato dell'Anas, società che si occuperà di ripristinare la viabilità compromessa dal sisma. «Finalmente possiamo dare il via ad una serie di interventi ritenuti molto importanti dalle amministrazioni locali e dalle comunità» ha detto l'assessore Castelli. Soddisfazione piena arriva dall'Anci Marche. «Si tratta di un'eccellente notizia commenta la presidente Valeria Mancinelli - che evidenzia la volontà condivisa di far finalmente partire la ricostruzione». Le fa eco il coordinatore piccoli Comuni Anci Marche Augusto Curti. «Sono state rispettate dice le promesse prese nel convegno di gennaio ad Ascoli, nel corso del quale, dopo la nostra sollecitazione, Soccodato ed il ministro Paola De Micheli presero l'impegno di finanziare le opere viarie classificate come priorità 4, per le quali non era prevista una cantierabilità in tempi brevi». Per quanto riguarda i fondi Force è il Comune che potrà contare sulla dotazione più alta (8,078 milioni di euro. Seguono Montegallo (6,5 milioni), Arquata (6,3), Comunanza (6). A scendere ci sono Ascoli (5,1 milioni), Appignano (4,8), Acquasanta Terme (4,5), Rotella (2,9), Roccafluvione (2,7), poi tutti gli altri Comuni. Sempre per quanto riguarda la viabilità, Anas ha anche dato il via libera a seedici bandi del valore complessivo di 80 milioni di euro per lavori di sistemazione dei versanti rocciosi e della protezione del corpo stradale. I 16 bandi, del valore di 5 milioni ciascuno, riguardano l'affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti in tutte le strutture territoriali di Anas. Gli appalti saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività.

Il Decreto

Altre risorse provengono dall'ultimo Dpcm, nel quale il governo ha attivato contributi a favore delle attività economiche di prossimità, che operano nei piccoli Comuni delle aree interne. Uno strumento essenziale a sostegno di numerose imprese commerciali ed artigiane, attraverso una dotazione triennale di 210 milioni, che consentirà alle attività di svolgere servizi essenziali per il tessuto socio-economico in cui sono insediate. Il coordinamento piccoli Comuni di Anci Marche: «Siamo certi che si potrà anche continuare con decisione nel percorso dettato dall'Agenda Controesodo».

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

