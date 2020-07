«Strada e ferrovia dei due mari»

IL DOSSIER

ASCOLI Dalla questione infrastrutture al rilancio della Salaria: la Cna Picena solleva una serie di problematiche dando voce alle piccole e medie imprese del territorio. Un insieme di interventi necessari che la Cna Picena ha raccolto in un documento sottoscritto da varie sigle rappresentative delle imprese del trasporto merci professionale consegnato alla ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli in un incontro avuto nei giorni scorsi, presso la Sala degli Alpini ad Arquata, riservato agli stakeholder territoriali. Una serie di questioni, già segnalate da tempo, ma che non hanno trovato riscontri.

La Salaria

«Chiediamo interventi del tratto stradale Salaria duramente colpita da sisma ribadiscono dalla Cna Picena -, da rilanciare non solo con attività commissariale i cantieri sospesi ma anche con nuove progettazioni e programmazioni di investimenti, per fare della vecchia consolare la nuova strada dei due mari, recuperando anche il vecchio progetto di una Ferrovia dei due mari, con uno studio di fattibilità e di prospettive per una valutazione e seria e definitiva di un'idea che trova ragioni di bontà e ragionevolezza nelle nuove condizioni di ricucitura delle rete ferroviaria elettrificata fino ad Ascoli e con importanti interventi in corso nel reatino». Alcune richieste sollevate dalla Cna Picena alla ministra De Micheli nascono dall'emergenza, altre dalle criticità e dalle progettualità.

Interventi sui viadotti

La Cna sottolinea l'importanza di sollecitare l'approvazione urgente dei tre progetti esecutivi che riguardano i viadotti: Campofilone uno dei 5 della tratta marchigiana, Colonnella e Fonte dei Preti, due degli otto della tratta abruzzese, giacenti da febbraio presso i competenti uffici ministeriale. La Cna Picena dunque ribadisce lo studio di modalità coordinate di accertamento da parte delle autorità competenti di eventuali infrazioni per il superamento dei tempi di guida e di riposo dei trasportatori professionali oltre all'attivazione di un Tavolo ministeriale per la crisi della viabilità litoranea Marche Sud ed Abruzzo al fine di presidiare politicamente e tecnicamente «dopo i passaggi più delicati affermano dalla Cna di Ascoli - che si stanno compiendo anche la gestione degli interventi che risulteranno dalle progettazioni esecutive e dai combinati interventi sulle gallerie, dopo la fase ricognitoria di questo ultimo periodo».

Serve una svolta

Per le sigle rappresentative delle imprese del trasporto merci è necessaria un'iniziativa ministeriale volta a creare le condizioni per il rimborso integrale dei pedaggi autostradali, non basta la parziale finestra di opportunità che il gestore autostradale ha offerto alla cittadinanza in quest'ultimo periodo. «È urgente riporta la Cna Picena nel dossier consegnato alla ministra - una iniziativa che renda pubblico, con uno specifico link sul sito internet del Ministero, l'iter di tutte le situazioni di criticità per una sorte di presidio sociale e per una consapevolezza da parte di tutti. Questo per mantenere la barra dell'attenzione sui tempi, elemento decisivo per affrontare gli snodi del futuro con responsabilità da parte di tutti gli attori in campo».

