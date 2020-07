Strada di Colle, stop al giro dell'oca

LA VIABILITÀ

ASCOLI L'amministrazione provinciale accelera sulle strade di propria competenza con importanti interventi, progettualità e cantieri avviati in questi giorni e destinati a migliorare infrastrutture, mobilità e spazi didattici. Lunedì prossimo ripartono i lavori di messa in sicurezza della Provinciale n. 20 nel tratto situato nei pressi frazione di Colle di Arquata. Finora i residenti erano costretti a sconfinare nel Lazio per raggiungere kil capoluogo. Per motivi di cantiere, la strada dovrà essere chiusa in fasce orarie che la Provincia e l'Anas concorderanno con l'amministrazione comunale in modo da agevolare il transito dei residenti di Colle che soffrono della chiusura di questa arteria viaria ormai da qualche tempo. «Ringrazio l'Anas, la Regione e il Servizio viabilità del nostro ente ha evidenziato il presidente della Provincia Sergio Fabiani - per l'impegno profuso, volto a consentire la piena riapertura di questo collegamento fondamentale per il comprensorio. Saranno realizzati disgaggi di rocce pericolanti, riposizionamento di rete in aderenza e rafforzamento corticale, tutti lavori che saranno completati nel giro di qualche settimana contemperando, in questo lasso di tempo, l'esigenza di passaggio degli utenti con lo svolgimento della attività di cantiere».

A Castignano

Novità si profilano anche per la Provinciale Castignanese chiusa in questi giorni. Sempre la prossima settimana è, infatti, in programma la riapertura parziale dell'arteria per consentire contemporaneamente il transito in sicurezza e la ripresa dei lavori. Saranno eseguiti il ripristino del piano viario e la realizzazione di opere di presidio a valle della sede stradale. La Provincia, l'Anas, il Comune di castignano e la ditta incaricata concorderanno le fasce orarie di apertura. «Ringrazio Anas, Regione, personale del nostro ente e Comune ha dichiarato Fabiani - per questa sinergia fruttuosa e risolutiva per l'opera in questione».

L'interrogazione

Il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Capriotti, ha presentato una interrogazione al presidente Sergio Fabiani sul completamento dei lavori sulla Mezzina. « Una strada di grande pericolosità come dimostra la perdita di troppe vite umane negli ultimi anni per l'incidentalità stradale. Anni di lavori. Un cantiere eterno, bloccato fino a settembre a causa di un contenzioso tra la Provincia stessa e l'azienda arrivata seconda in gara. A settembre, dopo proclami assordanti, sono stati consegnati i lavori alla ditta che aveva fatto ricorso. A percorrere quella strada, che mi riporta nei luoghi della mia giovinezza, la sensazione è che ci siano lunghe pause. Di questo passo, per realizzare un tratto di un paio di chilometri, servirà più tempo della Salerno-Reggio Calabria. Colpa della solita burocrazia o grave responsabilità della politica che dovrebbe controllare?». Immediata la replica di Fabiani: «La ditta incaricata ha comunicato che entro fine mese giungerà al varo dell'impalcato per poi ultimare, entro alcune settimane, le strutture adiacenti lunghe centinaia di metri. Le complesse lavorazioni si svolgono a strada aperta per non creare disagi nel periodo estivo. Sono stati programmati ulteriori step di interventi nel rispetto del crono programma e dei tempi contrattuali».

Pierfrancesco Simoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA