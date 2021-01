«Stopper roccioso venni pure espulso»

La leggerezza e la gioia nei racconti dei suoi anni di gioventù sono disarmanti, considerando l'impegno e l'abnegazione che don Giampiero Cinelli ha messo nello studio e a servizio dell'amicizia e della condivisione. Uno stile di vita che lo contraddistingue fin dai primi anni: «La vocazione non è stata un fulmine a ciel sereno. Ero già molto legato alle attività della parrocchia e lì avevo incontrato un cammino, fatto insieme a tanti giovani, attraverso il movimento diocesano guidato allora da don Pino, l'attuale cardinal Petrocchi». Figura determinante nel suo percorso, come fu il vescovo monsignor Marcello Morgante, fatto di libertà, approfondimento e preghiera.

Il calcio

Tante iniziative, campi scuola, feste organizzate insieme, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Campo Parignano, dove abita il giovane Giampiero, e dove c'è anche lo zio, don Marco, che ha un ruolo importante nella vocazione del nipote: «Sono stati dei momenti belli, che mi hanno aiutato a crescere». Il calcio non può mancare, dopo le lezioni al liceo classico in piazzetta Diaz e in parrocchia: «C'era il campetto sotto al fiume Tronto - ricorda don Giampiero, con l'Ascoli nel cuore e tifoso da sempre del Torino, passione nata ai tempi dei gemelli del gol Pulici e Graziani - e lì passavamo le ore a giocare». In uno dei tornei cittadini accade una cosa buffa, quasi paradossale: «Ero uno stopper di quelli rocciosi - o la palla o la gamba - e avevamo segnato una rete. Esultavamo, io gridavo contento. Ma qualcuno dell'altra squadra se ne uscì con una bestemmia. L'arbitro, girandosi e vedendo me gridare, pensò che il colpevole fossi io. Espulsione! Ma stavolta, fortunatamente, all'errore dell'arbitro ci fu rimedio perché la commissione disciplinare - racconta scherzandoci su don Giampiero, accusato ingiustamente - credette alla mia buona fede. Era un torneo cittadino e ci si conosceva: non potevano capacitarsi che fossi stato io e mi hanno riammesso in campo».

La parrocchia e la scuola

Lo sport, calcio e atletica, le vasche in piazza. Il fulcro di tutto, però, sono gli incontri in parrocchia: «Spendevamo tanto tempo in oratorio e c'era il gusto di stare insieme. Quando ero già all'università a Perugia, tornavo ogni settimana a casa con il pullman per non mancare l'appuntamento - racconta - e non c'era mica la superstrada di oggi. Tutte vie interne alla montagna». Lo studio per Giampiero non è mai stato un problema: «Mi è sempre piaciuta la chimica, anche il greco mi ha molto aiutato nel mio percorso scientifico: i miei appunti erano ambiti perché schematici e completi. Ero uno studente modello, ma non stavo ore sui libri. Avevo una buonissima memoria. In classe aiutavo i compagni e i professori spesso mi mettevano a tacere!». Gli anni del liceo sono scanditi da emblematiche assemblee di istituto: «C'erano gli echi del 68 in queste riunioni infuocate, c'era anche chi approfittava per non andare a scuola. Una volta il professore di ginnastica, sempre pronto alle battute, ci disse: «La settimana scorsa avete fatto sciopero in solidarietà con i metalmeccanici. Oggi vi faccio sudare come sudano loro davanti agli altiforni».

La scelta

Motivazione, consapevolezza ed entusiasmo contraddistinguono don Giampiero, che si dichiara stonato come una campana ma ha pensato al festival dei gruppi emergenti musicali Music Hope a Monticelli. Da giovane, a Roma affronta una piccola tentazione. Arrivano due proposte di assunzione a pochi mesi dalla laurea, all'inizio del suo percorso di studi e formazione teologica. «È stata un'occasione di confronto e approfondimento nella comunità in cui vivevo. E la risposta che diedi, per rifiutare, fu semplice. «Vi ringrazio ma ho trovato già la mia strada». Felice di quella mia scelta, sono certo di non aver perso nulla, anzi! Credo che alla base di tutto debba esserci una comunità con cui camminare insieme e condividere il percorso. Poi arriva la vocazione, che è personale e diversa per ciascuno». Il segreto secondo Giampiero - da adolescente e da don - è sempre stato uno: mettere a frutto, per gli altri e con gli altri, i doni che ciascuno possiede.

Francesca Gironelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

