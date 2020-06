Stop alle vetture contromano via Nicolò IV, accesso limitato

IL TRAFFICO

ASCOLI È stata modificata, con il divieto di accesso su via delle Torri, la viabilità in via Niccolò IV. L'Arengo ha dato seguito all'ordinanza resasi necessaria per contrastare il ricorrente fenomeno delle auto contromano rispetto al senso di marcia consentito. Comportamenti che si ripetevano quasi quotidianamente, con il rischio di possibili incidenti, che hanno spinto l'amministrazione comunale e il Comando dei vigili urbani a intervenire con una chiusura dell'ultimo tratto, nella direzione ovest-est, dell'arteria che collega via delle Torri a via del Trivio. Adesso, c'è stata la chiusura fisica, all'intersezione tra via Niccolò IV e via delle Torri.

In relazione a via Niccolò IV, zona a traffico limitato ma con sbocchi su via Curzio Rufo e via delle Torri, continuavano ad arrivare numerose segnalazioni ai vigili urbani di frequenti accessi effettuati in senso contrario di marcia da via delle Torri, in contrasto con l'obbligo di proseguire diritto imposto all'intersezione con via Nicolò IV. Col rischio di continui incidenti. Di fatto, dunque, via Niccolò IV ora è una via a fondo chiuso, con i residenti e gli autorizzati che possono accedere come sempre da via del Trivio ma non possono più immettersi su via delle Torri. Ma soprattutto gli automobilisti da via delle Torri non possono più entrare in senso contrario su via Niccolò IV.

Altre piccole modifiche che interessano gli automobilisti riguardano soprattutto l'aspetto sosta, riguardano, invece, Monticelli e via Vecchi. Nel primo caso, da oggi fino al 9 luglio, per un cantiere, è stato istituito il divieto di sosta 0-24 ore su alcuni stalli in via dei Platani, all'altezza dell'intersezione con via delle Camelie. Per quel che riguarda via Vecchi, invece, sosta vietata su entrambi i lati dalle 0 alle 24 lunedì 15 giugno, per un cantiere.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA