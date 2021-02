Stop alle esondazioni dell'Aso Canale Pasqualini in sicurezza

LA RIPARTENZA

MONTALTO Interventi per prevenire dissesti idrogeologici e salvaguardare l'integrità ambientale del territorio della Valdaso. È quanto portato avanti dal comune di Montalto Marche tramite l'accordo agroambientale d'Area denominato Media Valle dell'Aso, in qualità di capofila dell'aggregazione della quale fanno parte anche i comuni di Ortezzano e Monterinaldo, nonché alcune aziende agricole del territorio. Accordi previsti all'interno del Psr, dove un comune deve essere capofila e coinvolgere soggetti pubblici e privati. Contenitore che permette di accedere a bandi specifici della regione, con contributi fino all'80% da fondi europei per interventi strutturali. Sono state solo cinque le domande di Accordo andate a buona fine in tutta la regione, tra cui una quella di cui Montalto è capofila. Progetto di maggiore investimento è quello portato avanti da quest'ultimo per 250.000 euro, di cui il 20% con risorse comunali.

Il canale

Riguarda il ripristino di una sezione del canale Pasqualini, in cui le problematiche principali sono legate alle esondazioni e conseguente allagamento dei terreni coltivati, con gravi danni alle coltivazioni agricole. Il canale collettore che raccoglie l'acqua dei fossi privati, in casi di aumenti di portata dovuti a eventi meteorologici eccezionali con eccesso di pioggia, esonda generando allagamenti e arrecando danni agli appezzamenti, spesso costituiti da frutteti.

Il deflusso

L'intervento vede la realizzazione di canali di scolo per favorire il deflusso dell'acqua raccolta dal Canale Pasqualini verso il fiume Aso. I canali di scolo serviranno a favorire l'allontanamento delle acque raccolte in sicurezza, evitando che significativi aumenti di portata determinino esondazioni ed allagamenti, con conseguenti danni economici.

Le criticità

«Su quest'opera avevamo una criticità dicono il sindaco Daniel Matricardi ed il vice Samuele Leonardi - che durava da molti anni e non era stata mai risolta. Così il comune va a sanare una problematica notevole, che influiva in modo fortemente deleterio per le produzioni agricole di parte della Valdaso, dimostrando con i fatti concreti la nostra vicinanza al territorio e al comparto agricolo. Il Comune ha messo insieme diversi soggetti, pubblici e privati, per promuovere azioni che salvaguardino, conservino e migliorino la nostra valle».

I progetti

Sempre rientrante negli Accordi Agroambientali d'Area altri tre progetti sono portati avanti da aziende private con risorse in compartecipazione con fondi europei, per un ammontare di circa 100.000 euro. Interventi rientranti comunque nella salvaguardia idrogeologica del territorio della Valdaso e quindi preventiva verso la distruzione delle coltivazioni. Si tratta della realizzazione di un fosso collettore a monte di un meleto e la sostituzione del tratto tombato di un fosso in contrada Moglie, di opere di ingegneria naturalistica per il rafforzamento del fosso collettore in contrada Cognorillo. Altri cinque progetti riguardano comuni e privati di Monterinaldo ed Ortezzano per ulteriori investimenti a salvaguardia dei terreni agricoli della Vallata.

Francesco Massi

