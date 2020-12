Stop al buio in quindici zone della città: lampioni nelle frazioni e a Campolungo

LA SICUREZZA

ASCOLI Nuova luce e maggiore sicurezza per la città, le frazioni, la zona industriale ascolana. L'Arengo procede spedito sul fronte del potenziamento dell'illuminazione pubblica in tutte quelle zone considerate più buie con l'obiettivo di garantire anche maggiore sicurezza. E con successive determine ha già disposto l'installazione di nuovi lampioni, oltre ad un estensione delle linee elettriche, in almeno una quindicina di zone, secondo un programma che il sindaco Fioravanti e l'assessore delegato Cardinelli stanno gradualmente ampliando per arrivare ad illuminare meglio tutta la città. Il tutto mentre nel frattempo Piceno Consind, dopo delibera dell'ultimo Consiglio generale dello scorso 17 dicembre, si appresta come confermato dal presidente Domenico Procaccini a potenziare l'illuminazione stradale nell'agglomerato di Ascoli proprio per scongiurare rischi e incidenti.

Le zone

In quella che possiamo definire una vera e propria guerra al buio nel nome della sicurezza, l'Arengo ha già definito e in parte avviato tutta una prima serie di interventi per installare nuovi punti luce in circa 15 zone. Gli ultimi interventi appena inseriti riguardano ora l'attivazione di nuovi lampioni e di nuove linee elettriche in via Copernico, in zona Castagneti, e in tre frazioni: Polesio, Vallesenzana, Pedana. Una seconda tranche di lavori di potenziamento della rete pubblica di illuminazione che va ad aggiungersi a quelli già previsti e in alcuni casi già avviati per altre zone della città. Tra queste, nello specifico, figura il popoloso ed esteso quartiere di Monticelli, dove certe zone sono ancora troppo buie e potenzialmente a rischio per i cittadini che transitino da soli dopo una certa ora. Si interverrà, quindi, per una questione di sicurezza oltreché di visibilità. Ma nuovi punti luce sono stati previsti anche nella zona di Porta Cartara ad integrare l'attuale dotazione di lampioni e anche in altre frazioni tra cui, nella prima fase, Castel Trosino, Brecciarolo, Vallecupa, Casamurana e Montadamo. Ma quello che il sindaco e l'assessore Cardinelli intendono portare avanti è un programma di interventi a tappeto che, partito anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, andrà a rendere più illuminate un po' tutte le zone della città. Insomma, l'intero sistema di illuminazione della città verrà revisionato e potenziato. Un'operazione che, a partire dal nuovo anno, sarà seguita anche dall'annunciata installazione di una nuova illuminazione monumentale su alcuni edifici di rilievo come Palazzo Arengo, Palazzo dei capitani e il Duomo e su tutti i principali ponti storici. In questo caso con l'obiettivo di una valorizzazione dell'immagine cittadina in chiave turistica.

Campolungo

Anche nella zona industriale ascolana, ora si prepara la riqualificazione dell'illuminazione stradale lungo l'asse attrezzato, in passato scenario di alcuni tragici incidenti. In tal senso, dopo l'approvazione del bilancio 2021 da parte del Consiglio generale di Piceno Consind, si è deciso di avviare gli interventi di potenziamento dell'illuminazione attraverso un project financing, oltre a interventi di manutenzione delle strade per migliorare la viabilità della zona.

Luca Marcolini

