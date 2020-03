Stilista forcese regala cento mascherine al Comune

FORCE Con un po' di stoffa e una macchina per cucire la stilista di Force combatte il Coronavirus. Marta Jane Alesiani da qualche giorno ha iniziato a cucire delle mascherine, al momento ne ha realizzate cento, da donare al Comune di Force. Mascherine che poi saranno distribuite alla popolazione, dando la precedenza a chi lavora in fabbrica e in quelle attività che continuano a restare aperte. «In questi giorni racconta la stilista di Force - mi sono resa conto che non c'erano abbastanza mascherine per tutti, così mi sono detta so cucire, posso dare una mano ho preso tutto il materiale idoneo per realizzarle e mi sono messa sotto a cucirle, senza stop. Ci sto lavorando da sola e lo sto facendo con gioia immensa, perché è proprio nel momento del bisogno che si deve fare squadra. Saranno a disposizione della gente del paese, grandi e bambini. È un piccolo gesto, ma che ci ricorda che siamo una comunità». Marta Jane Alesiani ha un suo laboratorio a Force dove in queste ultime settimane sta trascorrendo gran parte delle sue giornate. «Le mie giornate prosegue Alesiani adesso sono molto diverse, come per tutti del resto. Recentemente ho aperto sul canale Instagram una rubrica sulla cromoterapia e le vibrazioni positive sul colore, e ho iniziato a fare dirette con i miei amici, dove si parla di arte, sogni, vita e soprattutto si ride ».

