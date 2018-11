Sterzata di Castelli: «La qualità della vita è molto migliorata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTASCOLI Per fortuna il fardello della sosta a pagamento nel centro storico non deprime eccessivamente la città almeno a giudicare da certe classifiche. La provincia di Ascoli infatti si classifica al 16° posto nella graduatoria stilata da un quotidiano economico nazionale per quanto riguarda la qualità della vita. Lo scorso anno il territorio piceno era al 32° posto. « L'importante è documentare che questa città ha fatto dei grandi progressi che nessuno può negare» dice il sindaco di Ascoli Guido Castelli « E' importante il...