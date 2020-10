Start, al volante rimane Diomedi

L'ASSEMBLEA

ASCOLI Enrico Diomedi mantiene ben saldo nelle proprie mani il volante della Start. L'assemblea dei soci convocata per ieri ha deciso di confermare il commercialista ascolano, la cui candidatura era sostenuta dall'amministrazione comunale di Ascoli, alla guida della società di trasporto pubblico del Piceno. A completare il consiglio di amministrazione ci sarnno due avvocati: Raffaele Di Chiara, su indicazione del comune di San Benedetto, e Davide Straccia, con un passato da presidente della Start Plus, che è stato indicato dalla Provincia.

«Sono molto contento di questa mia riconferma - ha detto Diomedi subito dopo essere stato rieletto - e ringrazio i soci che mi hanno accordato la loro fiducia. Ringrazio anche Davide Luzi e Luigi Merli che con me, in questi tre anni, hanno fatto parte del Cda e con i quali abbiamo avuto modo di lavorare sempre in sintonia e con unità d'intenti». Prima della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci è stata chiamata all'approvazione del bilancio dell'azienda che quest'anno si è chiuso con un passivo di 230mila euro. Una perdita dovuta soprattutto alla contrazione dei ricavi determinata da due aspetti fondamentali: le difficoltà riscontrate sulla corsa autostradale per Roma, risultata per l'azienda troppo onerosa e troppo esposta alla concorrenza e, soprattutto, al mancato introito che la Regione Marche, sotto la guida del governatore Ceriscioli, a differenza di quanto fatto per altre società di trasporto delle Marche, non ha riconosciuto alla Start per i chilometri aggiuntivi per i servizi svolti nelle aree del sisma. «Volendo seguire anche quelle che sono state le indicazioni dei soci, nei prossimi tre anni continueremo nell'opera di svecchiamento della flotta - ha spiegato Diomedi fissando alcuni obiettivi futuri -. Vogliamo dare un'impronta ecosostenibile all'azienda con l'adozione di mezzi ad emissioni zero oppure tendenti a zero».

Il presidente è intervenuto anche sull'emergenza sanitaria e la questione spinosa del trasporto pubblico che da più parti come una delle cause di propagazione del coronavirus e della crescita dei contagi. «Per quanto ci riguarda abbiamo sempre rispettato la quota dell'80% della capienza dei mezzi e, in alcuni casi, la percentuale è stata anche più bassa - ha detto Diomedi -. L'auspicio è che il governo, tramite le Regioni, metta a disposizione risorse importanti per autobus nuovi aggiuntivi e aumentare così la flotta a disposizione. Così facendo si potrà garantire una diminuzione dei carichi sugli autobus». Con l'approvazione del bilancio e la decadenza del consiglio di amministrazione è decaduto, contestualmente, anche l'incarico di direttore generale all'ingegner Alfredo Fratalocchi che mantiene però la sua mansione di direttore operativo e direttore d'esercizio della Start. Sarà il nuovo Cda, in una delle prime riunioni dopo l'insediamento, a affidare l'incarico di direttore generale che, a meno di sorprese, verrà accordato all'ingegner Fratalocchi.

