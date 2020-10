Stampe 3D al servizio del territorio

LA SFIDA

COMUNANZA La passione per la tecnologia della stampa 3D. Un forte senso di comunità. Voglia di fare innovazione in una zona periferica. Questi gli ingredienti base di un gruppo di giovani formatosi lo scorso aprile nel pieno del lockdown, con tanta voglia di intraprendere e di mettersi in gioco per il territorio, dando vita all'associazione Sibillini Maker. In fase di partenza un progetto, con il supporto della Fondazione Carisap, per avvicinare alla stampa 3D, e alla cultura del fare, giovani, imprese, scuole e la comunità in generale. A novembre sarà aperta una sede a Comunanza, nel cuore produttivo dell'entroterra, dotata delle tecnologie necessarie per l'erogazione di servizi da officina digitale: scansione e stampa 3D, taglio laser, progettazione tridimensionale, una piccola officina per lavorazione multimateriale e addirittura un piccolo coworking space.

L'obiettivo

Un luogo per avvicinare all'imprenditorialità le nuove generazioni. «Nell'officina digitale ci si potrà recare per sviluppare il proprio progetto dice il presidente dell'associazione, Marco Antognozzi - con la produzione di prototipi e piccole serie, rendendo accessibili a tutti tecnologie prima ad uso esclusivo dell'industria. Da un lato supporteremo professionisti e pmi locali con servizi di progettazione, scansione e stampa 3D, dall'altro investiremo sulla formazione, con un focus verso le scuole e i giovani. Vorremmo dare un contributo affinché il nostro territorio continui ad essere culla di imprenditori, con un luogo dove esprimere il proprio talento, dare forma alle proprie idee e immaginare il futuro».

Il supporto

L'associazione Sibillini Maker ha trovato un sostegno nella Fondazione Carisap sempre attenta a valorizzare iniziative di rilevanza sociale per il territorio. «La presenza di giovani appassionati e motivati, uno sguardo solidaristico alla comunità, creare occupazione. Un mix di elementi rimarca Antognozzi - capaci di generare sinergie tra i giovani, sostenere la realizzazione di idee innovative in esperienze concrete di lavoro. Iniziative appassionate e coinvolgenti che permettono di superare il senso di smarrimento e di incertezza che attanaglia la comunità e determina l'abbandono dei nostri territori. Vogliamo veicolare un messaggio: se c'è voglia di fare e di avviare nuove iniziative di impresa con il coinvolgimento dei giovani, ci sono enti come la Fondazione Carisap che hanno desiderio di garantire sostegno e supporto. Uno sguardo al futuro ed uno alla comunità». L'associazione nei mesi scorsi si è contraddistinta per il supporto alle comunità delle provincie di Ascoli e Fermo, realizzando visiere protettive anti covid e salvaorecchie per alleviare il fastidio delle mascherine.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA