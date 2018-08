Spuntano gli affitti in nero Nuova tegola sugli sfollati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOASCOLI C'è il problema degli affitti in nero a complicare la ricollocazione degli sfollati ascolani attualmente negli hotel o nei bed & breakfast. Un problema che limiterebbe, di fatto, le disponibilità di appartamenti proprio per la volontà, di diversi proprietari che affittano senza regolare registrazione contrattuale, di uscire allo scoperto ufficialmente. Un fattore, dunque, quello delle locazioni non registrate, che impedisce di poter trovare una adeguata offerta di ricollocazione per chi dovrà lasciare gli alberghi. Questo...