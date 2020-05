Spostamenti vietati in Abruzzo «È meglio Teramo che Pesaro»

IL CASO

MALTIGNANO Ventiquattro sindaci della provincia hanno firmato la lettera con la quale chiedono una deroga sugli spostamenti fra Regioni almeno per i comuni confinanti con basso indice di contagio. Una lettera sottoscritta da molti ma non da tutti come ad esempio il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, secondo il quale per motivi di urgenza (tipo lasciare i figli incustoditi dai nonni in Abruzzo) il divieto può essere superato. Ma per Armando Falcioni, sindaco di Maltignano, confinante con l'abruzzese Sant'Egidio alla Vibrata, tra i primi a sollevare la questione, il problema è grave.

I paletti

«Comprendo tutte le difficoltà di gestire l'emergenza e della necessità di fissare un limite amministrativo che non sia stato quello, forse più logico, di un raggio di azione ma ciò che è accaduto, e che accade, impone un riflessione che vorrei esternare visto che ci ho messo più volte la faccia ed il comune di Maltignano per primo ha sollevato il problema sia di questa stortura» dice Falcioni. «Stortura che sta creando disagi al nostro territorio di confine, così come quella del Cas, prima negato poi concesso agli sfollati che hanno trovato collocazione temporanea fuori dalla regione di appartenenza». Falcioni rimarca come questa emergenza, e quella del terremoto, hanno palesato i limiti di una legislazione «che rende le Regioni quasi degli staterelli a parte e i loro confini, delle dogane di prerisorgimentale memoria. E non mi riferisco solo al paese che amministro ma a tutto il Piceno che coglie con mano nel giro di pochi chilometri 4 regioni ( e sette provincie per giunta). Un disagio ricambiato dai nostri dirimpettai, della provincia di Teramo in particolare».

Lo studio

Un recente studio pubblicato ha approfondito gli Ssl ( Sistemi Lineari di Lavoro) per studiare le forme di diffusione del contagio in rapporto ai quotidiani rapporti socio economici dei territori. «Ebbene si vedrà che si sono definite piccole macroaree dipendenti non dai confini amministrativi, come è noto frutto di artifici, baratti e di accordi politici, ma proprio dalla mobilità dei lavoratori e dal tragitto casa-lavoro. E' superfluo constatare che nella nostra zona questo studio ha demarcato una area comprendente buona parte del Piceno e della Val Vibrata ma anche la parte orientale di Lazio ed Umbria ( zone di Amatrice e Norcia per intenderci). Ciò al momento vorrebbe dire che in caso di inopinato contagio occorrerebbe monitorarci più con queste zone che con la provincia di Ancona e Pesaro». Falcioni non intende rinnegare la propria regione di appartenenza ma evidenzia come questa situazione di emergenza rimarchi la necessità di una politica regionale diversa. «Se non bastano gli esempi del paradosso della gestione della Montagna dei Fiori, della viabilità con Roma, dei distretti sanitari, almeno che questa pandemia, e degli equivoci partoriti dalla sua gestione nelle zone di confine, ci dia un'occasione per pianificare diversamente».

Mario Paci

