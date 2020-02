Spinta alla cultura con PicenWorld il museo virtuale

IL PROGETTO

ASCOLI Presentato ufficialmente, a Roma, il PicenWorld Museum. Si tratta del progetto del museo virtuale sul popolo dei Piceni che all'interno di un edificio del centro storico ascolano si svilupperà su tre percorsi virtuali: realtà virtuale full immersion, realtà aumentata e olografia. Si tratta di uno dei progetti che ha ricevuto il contributo dalla Fondazione Carisap, portato avanti dal capofila Opera cooperativa sociale onlus, e che intende contribuire alla crescita dell'economia legata al turismo culturale nei territori colpiti dal sisma e, in modo più ampio, in un bacino che va da Giulianova, in Abruzzo, all'intera regione Marche. L'assessore comunale al turismo, Monica Acciarri, ha illustrato l'iniziativa nella capitale coinvolgendo la stampa estera. «Come Amministrazione spiega l'assessore Acciarri - vogliamo stimolare una nuova forma di approccio alla storia e all'archeologia, appassionando anche i bambini e le nuove generazioni a un modo innovativo di fare cultura e turismo. Considero la nostra città un museo a cielo aperto e sono convinta che il PicenWorld Museum sarà ulteriormente in grado di promuovere l'arrivo sul nostro territorio di turisti e visitatori. Si tratta di un progetto molto ambizioso, ma al quale crediamo fortemente: è attraverso questa tipologia di iniziative che, partendo da un dramma come quello del sisma, si può rilanciare un intero territorio». I turisti, all'interno del museo, potranno passarsi di mano in mano gli oggetti piceni recuperati nelle necropoli e resi modelli virtuali, potendone però avere il tatto. Altri oggetti scaturiranno grazie ad un'app che, scaricata sui propri smartphone, consentirà di vedere contenuti di vario genere sul popolo dei Piceni a seconda degli oggetti che si incontreranno in un apposito percorso. Sarà il generale piceno Vidacilio a creare una nuova immagine del Piceno nel mondo.

