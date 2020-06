Spinetoli e Appignano Vigili urbani condivisi

L'ACCORDO

SPINETOLI Convenzione tra i Comuni di Spinetoli e Appignano del Tronto per unire il servizio della Polizia municipale. L'accordo è stato siglato ieri mattina. A seguito dello scioglimento della convenzione - definito come momentaneo, perché la sua riattivazione sarebbe avvenuta a seguito delle nuove assunzioni di vigili nei vari Comuni - che riguardava tutti i Comuni dell'Unione della Vallata, Spinetoli (dove l'assunzione di un vigile è effettiva dal 1 giugno) e Appignano hanno deciso di unire le forze per svolgere il servizio nei migliore dei modi. Spinetoli ha due vigili, Appignano uno e insieme formano una pattuglia di tre elementi nei momenti in cui sarà richiesto più personale.

Inoltre i due sindaci, Alessandro Luciani e Sara Moreschini, stanno lavorando per migliorare il servizio: i verbali cartacei verranno sostituiti da quelli digitali; a ogni vigile sarà fornito di un palmare. «Spinetoli è capofila del progetto, siamo pronti ad aprire le porte ad altri Comuni - commenta Luciani. - La convenzione è fondamentale per garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio e per far rispettare le regole». La M oreschini aggiunge: «Ci sono molte cose da fare, tante attività che non può svolgere un vigile da solo. Penso, oltre al controllo del territorio, alla quotidiana informazione di cui hanno bisogno i cittadini, visto, ad esempio, gli aggiornamenti normativi dovuti al Covid-19. L'ampliamento del corpo è utile e non può che farci piacere. Poi, non è la prima volta che collaboriamo con i vigili di Spinetoli».

I due sindaci hanno ringraziato il corpo formato dal comandante Paliotti e i vigili Angelini e Bosica, l'assessore Adriana Traini (Appignano) e il consigliere Andrea Tassoni (Spinetoli), che hanno lavorato per la convenzione, e i tecnici amministrativi, Susy Simonetti e Michela Angelini, che l'hanno elaborata, predisponendo gli atti.

