Spazzafumo pensa al nuovo Piano regolatore

I PROGETTI

SAN BENEDETTO Un nuovo Piano regolatore generale, la revisione dell'intero corpo della Polizia municipale, intervenire sul sociale in particolare sulle fasce disagiate e creare un brand turistico. Solo alcuni degli obiettivi del programma elettorale del candidato sindaco Antonio Spazzafumo contenuto in 20 pagine. Un'idea di città che il candidato di Libera SBT ha voluto presentare affiancato da alcune delle sue candidate quali Lina Lazzari, Cinzia Quagliarini, Laura Camaioni, Elena Piunti e Maria Di Felice.

Vigili da riorganizzare

«La Polizia municipale è completamente assente in città- ha tuonato Spazzafumo occorre intervenire riorganizzando il corpo ai fini della sicurezza così come creare una centrale operativa automatica a cui collegare le telecamere installate sulla città in grado di riconoscere mezzi e persone». Anche se la priorità di Spazzafumo rimane il sociale soprattutto dopo il lockdown che ha creato nuove fasce di povertà in città, con un occhio sempre più attente per gli anziani. In materia di sanità invece, la coalizione di Libera, ribadisce la necessità di un ospedale nuovo di primo livello che non potrà assolutamente essere realizzato nel presidio esistente del Madonna del Soccorso. Ma sempre legato al sociale Spazzafumo ha sottolineato l'importanza di creare un'offerta culturale importante con eventi che possano crescere negli anni e che possano andare a soddisfare i grandi numeri e quindi impegnando anche strutture ampie come il Palariviera.

Eventi internazionali

Sul fronte dello sport è intenzione di proporre eventi internazionali di pari passo la ristrutturazione degli impianti. E anche parlando di turismo Spazzafumo ne ha dato una valenza sociale ribadendo a gran voce come gli chalet debbano essere accessibili a tutti. Per quanto riguarda il commercio si intende sostenerlo e promuoverlo con la pedonalizzazione delle strade. E infine l'urbanistica dove a fronte di varianti e progetti, Libera afferma chiaramente che intende affrontare una revisione del Prg che faccia diventare San Benedetto città capofila di un territorio più ampio, mentre viene bocciata in toto la Bretella. Tanta carne sul fuoco e da realizzare con una coalizione molto eterogenea che vede all'interno ex rappresentanti del Pd, dei radicali, di An, della Lega e dell'Udc. «Finora non abbiamo mai litigato- afferma il candidato sindaco per me la piscina nuova o il Ballarin non hanno colori, occorre solo trovare un accordo. L'importante è l'obiettivo da raggiungere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA