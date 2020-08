«Spazi per la mensa già ridotti all'osso e allarme docenti»

GLI OSTACOLI

ASCOLI Manca poco meno di un mese al ritorno a scuola ma i dubbi restano molti. A partire dalla situazione dei contagi Covid per nulla rassicuranti nel Piceno fino alle questioni relative al distanziamento in classe, ai dispositivi di protezione (secondo il Comitato tecnico scientifico anche in aula bisognerà usare le mascherine e sui banchi singoli. Da chiarire anche come predisporre la cosiddetta stanza di isolamento un'aula dove isolare immediatamente uno studente sospettato di contagio. Anche il trasporto scolastico suscita incertezze: a bordo dei mezzi, infatti, è difficile rispettare il distanziamento e servirebbero nuovi mezzi per coprire tutta l'offerta.

Le richieste

«Ho fatto già la richiesta dei nuovi banchi per la D'Azeglio, mentre alla Malaspina avrei necessità dei banchi in più per la mensa, perché la estenderemo anche in altri spazi. Ho fatto domanda per una trentina di banchi ma difficilmente mi saranno consegnati per il 14 settembre» dice la dirigente dell'Isc Centro Valentina Bellini. «Sia la cooperativa che gestisce la mensa che l'Asur escludono che ci possa essere la refezione in classe. Quelli che arriveranno, saranno banchi grandi dove i bambini potranno mangiare. Alla D'Azeglio i lavori di ampliamento stanno procedendo, ma il discorso più urgente riguarda la palestra della Malaspina: abbiamo chiesto al Comune una tensostruttura da posizionare nel giardino della scuola per poter permettere ai bambini di fare attività fisica » spiega la dirigente «Avevo già incontrato a luglio i genitori facendo il punto della situazione e lo farò di nuovo con i rappresentanti d'istituto per aggiornarli sulle ultime novità». Anche al Mazzocchi-Umberto I si sta lavorando per applicare le ultime disposizioni di legge. «Abbiamo chiesto una certa quantità di banchi innovativi per attrezzare alcune aule speciali, perché sul resto siamo sufficientemente autonomi» spiega il dirigente Nazario D'Amato.

Le aule speciali

« Possiamo garantire l'avvio e con questi nuovi banchi potremo ricollocare alcuni gruppi di alunni in aule speciali. In questi giorni stiamo mettendo a punto il protocollo di sicurezza e di informazione per le famiglie e gli studenti» spiega. « Alcune regole vengono modificate spesso e prima di pubblicare le procedure definitive, voglio aspettare ancora qualche giorno» spiega D'Amato. La dirigente uscente del Fermi-Sacconi-Ceci Patrizia Palanca svela di «non aver ordinato i nuovi banchi innovativi, ma solo quelli tradizionali. Stiamo ancora procedendo con altri lavori per aumentare il numero dei bagni, renderli funzionali». « Abbiamo ordinato circa 20 banchi innovativi, mentre per il resto non abbiamo problemi» sottolinea la dirigente dell'Isc Don Giussani, Cinzia Pettinelli « I banchi innovativi ci aiuteranno a risolvere delle criticità che potremmo risolvere lo stesso: sono importanti ma non indispensabili. Questi arredi possono aiutare nelle situazioni dove il metro non viene rispettato, ma nel nostro Isc gli spazi ci sono, tranne per una classe della scuola media che è più piccola. Stiamo lavorando - prosegue - sulla mensa, ricavando alcuni spazi nella scuola di Monticelli, perché nella sala pranzo, pur grande, non si poteva far rispettare il metro di distanza. Abbiamo deciso di destinare due spazi aggiuntivi e si sta già lavorando su questo».

I timori

«Abbiamo già i banchi monoposto e ogni anno li rinnoviamo per esigenze tecniche» afferma la preside dell'Itc Capriotti di San Benedetto Elisa Vita, «La nostra scuola è capiente e salvo qualche aggiustamento, dovremo riuscire a rientrare negli standard decisi dal Cts. Anche per le aule extra non abbiamo difficoltà. Chiederemo anche un organico aggiuntivo per eventuali contagi di docenti». In caso di uno studente contagiato ì, tutta la classe e i docenti vanno in quarantena. Ma poi su chi terrà le lezioni a distanza se i prof sono in malattia non c'è certezza.

Cristiano Pietropaolo

