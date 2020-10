Spariscono le castagne sul sentiero di Piagge

LA POLEMICA

ASCOLI Una signora ascolana, Luigina De Angelis, lamenta una situazione che ha riguardato la frazione di Piagge. Secondo il suo racconto « Appartenenti al Cai hanno inscenato una protesta per la chiusura dei sentieri che conducono al bosco ed altri siti di interesse storico colturale che comunque hanno altre vie di accesso. Le forze dell'ordine, davanti alle loro proteste, hanno tagliato la semplice catena e rimosso due lucchetti. Sulla catena c'erano affissi dei cartelli di avviso, il tutto senza chiedere la chiave e chiamare l'attuale affidatario del bosco» spiega la signora.

«Hanno anche asserito che si poteva passare e raccogliere le castagne lì presenti . Qualcuno ha anche detto che un passaggio Cai egnato non può essere chiuso e come può un imprenditore assegnatario con gara tutelarsi? Quando ci saranno i lavori di potatura verranno comunque nel cantiere e le comuni norme di sicurezza cosa sono di fronte all'arroganza? - si chiede - Sono state portate via dai tre a quattro quintali di castagne da gente con sacchetti della spesa e zaini pieni. Le forze dell'ordine hanno controllato? Il Cai pensa che i passaggi le strade si puliscono da sole?» conclude.

« I sentieri sono delle servitù di passaggio come le strade vicinali. Non si può interdire l'accesso se ci passano queste strade, ovvero un pubblico indistinto li può utilizzare per il passaggio e sono una leva potente di sostegno dell'economia lenta» spiega la presidente della sezione Cai, Paola Romanucci. «I sentieri sono uno strumento di gestione del territorio alla portata di tutti e aiutano le economie locali. Ogni anno invitiamo tutti a non toccare i marroni e a comprarli perché quelli non sono frutti spontanei del bosco» spiega «Si tratta di sottrazione di reddito di persone montagna. Con i social cerchiamo di sensibilizzare ogni anno su questo argomento» dice la presidente «Dobbiamo convivere nel rispetto reciproco e bisogna sempre seguire il sentiero. Non esiste che chi ha in affitto il bosco ne interdice il transito. Ricordo che tutta la rete sentieristica del Comune è tutelata dal Piano regolatore generale, quando venne approvata all'unanimità una nostra osservazione. La rete dei sentieri è una leva culturale ed economica. Il Comune deve gestire e curare i boschi ma non significa che siccome sono in affitto, ci si deve dimenticare della rete sentieristica» .

