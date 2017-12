Sotto l'albero spuntano i turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE FESTEASCOLI Il turismo natalizio vola e sta coinvolgendo soprattutto caffè e ristoranti. Il 24, 25 e 26 dicembre appena trascorsi sono stati , caratterizzati dal tutto esaurito nelle strutture ricettive dovuto soprattutto al ritorno di centinaia di ascolani in occasione delle festività. Ad aver fatto la parte del leone è stato in particolare il Caffè Meletti, che in meno di una settimana ha totalizzato un numero di clienti pari ad un mese intero di un qualsiasi altro periodo dell'anno. Le visite Molto apprezzate anche le visite guidate...