Sostegno economico per 1.900 persone

ASCOLI E' arrivata l'ora di coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza anche in progetti di utilizzo da parte dell'Arengo, così come degli altri Comuni. Di fatto, si entra ora nella fase operativa, considerando che in questa fase si dovranno chiarire nel dettaglio tutti i dettagli per consentire anche all'Amministrazione comunale come procedere per definire i propri progetti. Una volta chiariti tutti gli aspetti, si avvierà ufficialmente tutto il percorso di utilizzo dei beneficiari del sostegno economico (che sarebbero intorno ai 1900 nel Piceno) attraverso specifici progetti chiamati Puc, progetti utili alla comunità, che ora l'Arengo, così come gli altri comuni ed eventuali enti del terzo settore, dovranno mettere in campo. A sancire il passaggio a questo secondo step del reddito di cittadinanza c'è ora il decreto attuativo e una lettera indirizzata alle Amministrazioni comunali per iniziare a programmare le attività e i progetti per la città con il coinvolgimento dei percettori del sostegno economico governativo. Progetti che potranno riguardare ambiti di tipo culturale, sociale, artistico e formativo oltre alla tutela dei beni comuni e all'ambiente. E su questo tipo di indicazioni l'Arengo, con i propri uffici, sotto la supervisione dell'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, ha confrontarsi per definire come andare ad utilizzare gli ascolani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Il tutto secondo un orario che potrà variare dalle 8 fino alle 18 ore settimanali. Non più solo sostegno, dunque, per le centinaia di famiglie ascolane che beneficiano del sostegno economico, ma anche un impegno per progetti a beneficio della propria città.

