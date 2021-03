Sosta vietata per la corsa Multate venti automobili

LA TAPPA

ASCOLI Venti auto rimosse, tanto vento ma, alla fine, tutto è andato bene. Il dietro le quinte della tappa sambenedettese della Tirreno-Adriatico non ha regalato grosse emozioni ma neppure problemi legati al rispetto delle normative anti covid. Le strade non erano deserte e i curiosi e gli appassionati che hanno seguito la gara dal vivo c'erano ma non si sono creati assembramenti né situazioni di potenziale pericolo anche grazie ad un dispiegamento di forze dell'ordine che sono riuscite a mantenere sempre sotto controllo tutta la situazione senza mai però dover intervenire.

Le rimozioni

Ancora una volta più di un cittadino si è dimostrato disattento alle numerose comunicazioni e ai cartelli relativi ai divieti di sosta. Così venti auto, lasciate in sosta nelle aree dove sarebbe passata la corsa, sono state rimosse dai carroattrezzi e multate dagli agenti della polizia locale. I veicoli si trovavano sul lungomare, in viale Marconi, in via Laureati e in via San Giacomo. Il vento forte ha creato qualche fastidio ma anche il nuovo percorso ha in qualche modo spiazzato i corridori di questa edizione a porte quasi chiuse e resa anomala, oltre che dal Covid, anche dai lavori che stanno interessando il lungomare della città. Il cantiere, aperto all'altezza del lungomare nord, ha infatti imposto una modifica al tracciato con la nuova partenza individuata in zona faro e un restringimento della carreggiata in diversi punti del litorale. A preoccupare è stato inoltre il vento, ritenuto abbastanza fastidioso fino alle 14.30, per poi placarsi nei minuti a seguire. Condizioni che hanno inevitabilmente condizionato le prestazioni (e i tempi) degli atleti in gara. Stavolta, invece, nessuna lamentela per i dossi di Porto d'Ascoli, dopo l'eliminazione dei mattoncini in pavè che tante proteste avevano generato in passato.

La soddisfazione

Il sindaco Piunti ha elogiato l'organizzazione «praticamente perfetta con San Benedetto che, come sempre, si è prestata con le sue bellezze fornendo una meravigliosa cartolina». Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore allo Sport Pierfrancesco Troli che ieri era insieme al sindaco sul palco per le premiazioni: «Contentissimo per questo evento - ha detto - che ancora una volta ha portato i più forti campioni del ciclismo in Riviera. Speriamo che sia il preludio di un ritorno alla vita normale».

Emidio Lattanzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA