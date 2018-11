Sosta vietata nelle zone blu a chi ha il pass per disabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIASCOLI Anno nuovo, vita nuova. Anzi, vita dura per i falsi invalidi (e sono tanti) che ogni giorno utilizzano impropriamente il permesso intestato a familiari o parenti semplicemente per parcheggiare gratis sulle strisce blu. Arengo e Saba, su questo fronte, vanno perfettamente d'accordo e a braccetto e ora, dopo l'ultimo confronto di qualche giorno fa, a dicembre verrà a messa a punto la strategia per mettere sotto scacco i furbetti dei permessi finti o comunque utilizzati impropriamente, a cominciare, da gennaio con lo stop alla...